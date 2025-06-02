Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Çocukken başladığı terzilikte iğne ipliği 80 yıldır elinden düşürmüyor

        MUHARREM CİN - Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan terzi İlyas Aksoy, amcasından öğrendiği mesleği 80 yıldır sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 11:08 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocukken başladığı terzilikte iğne ipliği 80 yıldır elinden düşürmüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUHARREM CİN - Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan terzi İlyas Aksoy, amcasından öğrendiği mesleği 80 yıldır sürdürüyor.

        Mesleğe 11 yaşındayken köyde terzi olan amcası Mehmet Aksoy'un yanında çırak olarak başlayan Aksoy, askerliğin ardından 1956 yılında Dört Eylül Mahallesi Terziler Sokağı'nda dükkanı bulunan bir terzinin yanına geçti.

        Mesleği bırakan ustasından 1962'de dükkanı devralan Aksoy, o tarihten bu yana aynı iş yerinde müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor.

        Gelişen teknolojiye inat mesleğini bugünlere kadar devam ettiren Aksoy, ilçede kendisinden sonra bu mesleği devam ettirecek kimsenin olmamasının hüznünü yaşıyor.

        Üç çocuk babası, 91 yaşındaki Aksoy, AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini ve sağlığı elverdikçe devam ettirmeyi düşündüğünü söyledi.

        Aksoy, terziliğe ilginin azaldığını ve yeni ustaların zor yetiştiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "20 yıl öncesine kadar terzilik geçerli çok güzel bir meslekti. Şimdi artık terzilik son safhalarına geldi. Teknolojinin gelişmesiyle hazır konfeksiyonlar çıktıktan sonra bizim mesleğimiz bitiyor. Bugüne kadar çok çırak yetiştirdim ama bugün hiçbiri artık terzilik yapmıyor. Artık bu mesleği öğrenmek isteyen de yok. Son 20 yıldan bu yana hiç çırak gelmedi. Bundan sonra da gelmez."

        Aksoy, mesleğe ilk yıllarda insan gücüyle çalışan tek tip dikiş makineleriyle başladığını, teknolojinin gelişmesiyle bu makinelerin yerini elektrikli dikiş makinelerinin aldığını dile getirdi.

        - "Üç oğlumu bu meslekten kazandığım parayla okuttum"

        Sağlıklı ve dinç olmasını mesleğine ve çalışmasına borçlu olduğunu anlatan Aksoy, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar geçimimi sadece terzilikten sağladım. Üç oğlumu bu meslekten kazandığım parayla okuttum ve evlendirdim. Hepsi şimdi meslek sahibi. Evde zaman geçiremiyorum. Çok şükür dükkanım da kira değil. Her gün sabah gelip dükkanımı açıyorum. Ufak işler geliyor onları yapıyorum. Bazen de pantolon ve takım elbise diktiren oluyor."

        İlyas Aksoy, kendisinin ilçede mesleği sürdüren en yaşlı terzi olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        İhracatta rekor
        İhracatta rekor
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak

        Benzer Haberler

        Kütahya'da ağıla girip sürüye saldırdı; 25 koyun öldü
        Kütahya'da ağıla girip sürüye saldırdı; 25 koyun öldü
        Kütahya'da ağılan girip sürüye saldırdı; 25 koyun öldü
        Kütahya'da ağılan girip sürüye saldırdı; 25 koyun öldü
        Kütahya'da kurtların saldırdığı 11 koyun telef oldu
        Kütahya'da kurtların saldırdığı 11 koyun telef oldu
        "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Kütahya'da anıldı
        "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Kütahya'da anıldı
        Fabrikada açılan meslek lisesinin öğrencileri, uygulamalı eğitim görüyor
        Fabrikada açılan meslek lisesinin öğrencileri, uygulamalı eğitim görüyor
        "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi" Hayme Ana Türbesi'nden...
        "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi" Hayme Ana Türbesi'nden...