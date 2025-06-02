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        Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Kütahya'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 18:09 Güncelleme: 02.06.2025 - 18:09
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        Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Kütahya'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara üretimi yapıldığı belirlenen bir ikamete operasyon gerçekleştirdi.

        Evde yapılan aramalarda 248 bin 800 adet dolu ve boş makaron, 280 kilogram tütün ve elektrikli makaron sarma makinesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.D. (39), M.G. (51), Y. D. (33), E.Y. (25) ve İ.E.A'nın (28) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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