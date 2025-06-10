Kütahya'da, devrilen vinçten düşen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan Kirli ve Kahraman'ın vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Merkeze bağlı Parmakören Mahallesi'ndeki bir işletmenin yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki direğine Türk bayrağı asılması için kullanılan vinç, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

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