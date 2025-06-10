Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da devrilen vinçten düşen 2 kişi yaralandı

        Kütahya'da, devrilen vinçten düşen 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:33 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da devrilen vinçten düşen 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'da, devrilen vinçten düşen 2 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Parmakören Mahallesi'ndeki bir işletmenin yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki direğine Türk bayrağı asılması için kullanılan vinç, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

        Vincin sepetinde bulunan Okan Kirli ve Onur Kahraman aşağı düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan Kirli ve Kahraman'ın vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'e veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
        Ferdi Zeyrek'e veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        Kurşun tavandan içeri düştü! Döner yerken vuruldu!
        Kurşun tavandan içeri düştü! Döner yerken vuruldu!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        Tahliyeler aşama aşama olacak
        Tahliyeler aşama aşama olacak
        2 dönüm arazi ve 22 Kızılçam kül oldu! Mangal keyfinden cezaevine!
        2 dönüm arazi ve 22 Kızılçam kül oldu! Mangal keyfinden cezaevine!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Kaleci transferinde son durum!
        Kaleci transferinde son durum!
        150 kişi ölmüştü! Palmiye Sitesi'nin müteahhidinden şaşırtan istek!
        150 kişi ölmüştü! Palmiye Sitesi'nin müteahhidinden şaşırtan istek!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Cezaevinden izinli çıktı! Eniştesi öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıktı! Eniştesi öldürdü!
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Kafein bağımlılığından adım adım kurtulmanın yolları!
        Kafein bağımlılığından adım adım kurtulmanın yolları!

        Benzer Haberler

        Bayrak asmak için çıktıkları vinç devrildi; 2 işçi yaralı
        Bayrak asmak için çıktıkları vinç devrildi; 2 işçi yaralı
        GÜNCELLEME - Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
        Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
        Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
        Kütahya'da otomobilin çarptığı iki kardeş yaralandı
        Kütahya'da otomobilin çarptığı iki kardeş yaralandı
        Kütahya'da, eski belde belediye başkanı evinde ölü bulundu
        Kütahya'da, eski belde belediye başkanı evinde ölü bulundu
        'Yaya geçidi'nden yolun karşısına geçmek isteyen 2 kız kardeş, otomobilin ç...
        'Yaya geçidi'nden yolun karşısına geçmek isteyen 2 kız kardeş, otomobilin ç...