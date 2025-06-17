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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 16:30 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:30
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin bulunduğu otomobili kent girişinde durdurdu.

        Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 10 parça halinde 64 bin içimlik sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçeteler ele geçirildi.

        Operasyonda M.T, F.T. ile Z.T. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ile F.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Z.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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