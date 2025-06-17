Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ile F.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Z.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 10 parça halinde 64 bin içimlik sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçeteler ele geçirildi.

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