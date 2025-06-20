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        Kütahya Kalkınma Planı tanıtıldı

        Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasının (KUTSO), kentin ekonomik ve toplumsal potansiyelini güçlü bir geleceğe taşımak amacıyla hazırladığı Kütahya Kalkınma Planı'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 15:57 Güncelleme: 20.06.2025 - 15:57
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        Kütahya Kalkınma Planı tanıtıldı
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        Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasının (KUTSO), kentin ekonomik ve toplumsal potansiyelini güçlü bir geleceğe taşımak amacıyla hazırladığı Kütahya Kalkınma Planı'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        KUTSO Başkanı Esin Güral Argat, yaptığı konuşmada, Kütahya’nın bir parçası olduklarını ve bunun sorumluluğuyla yarının Kütahya'sı için somut öneriler getirmek istediklerini belirtti.

        Kütahya Kalkınma Planı ile yarının Kütahya'sını oluşturmak için şehrin tüm paydaşlarıyla ortak tartışma platformu geliştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Argat, şöyle konuştu:

        "Kütahya, yüzyıllar boyunca Anadolu’nun üretim damarlarından biri, köklü medeniyetlerin sessiz ve vakur taşıyıcısı oldu. El emeğinin, kültürel sürekliliğin ve toplumsal dayanışmanın harman olduğu bu bereketli topraklar, yalnızca geçmişin hatıralarını değil, geleceğin büyük kalkınma potansiyelini de içinde barındırıyor. Kalkınma planı, geçmişin birikimini geleceğin vizyonuyla buluşturmak, birlik duygusunu üretim gücüne dönüştürmek ve Kütahya’yı sürdürülebilir refaha taşıyacak somut bir yol haritası sunmak amacıyla kaleme alındı."

        Argat, yapılan çalışmaya kamu kurumlarının, özel sektörün ve yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarının destek vermesi çağrısında da bulundu.

        Daha sonra Kütahya Kalkınma Planı hakkında sunum yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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