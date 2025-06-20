Kütahya Kalkınma Planı tanıtıldı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasının (KUTSO), kentin ekonomik ve toplumsal potansiyelini güçlü bir geleceğe taşımak amacıyla hazırladığı Kütahya Kalkınma Planı'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

KUTSO Başkanı Esin Güral Argat, yaptığı konuşmada, Kütahya’nın bir parçası olduklarını ve bunun sorumluluğuyla yarının Kütahya'sı için somut öneriler getirmek istediklerini belirtti.

Kütahya Kalkınma Planı ile yarının Kütahya'sını oluşturmak için şehrin tüm paydaşlarıyla ortak tartışma platformu geliştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Argat, şöyle konuştu:

"Kütahya, yüzyıllar boyunca Anadolu’nun üretim damarlarından biri, köklü medeniyetlerin sessiz ve vakur taşıyıcısı oldu. El emeğinin, kültürel sürekliliğin ve toplumsal dayanışmanın harman olduğu bu bereketli topraklar, yalnızca geçmişin hatıralarını değil, geleceğin büyük kalkınma potansiyelini de içinde barındırıyor. Kalkınma planı, geçmişin birikimini geleceğin vizyonuyla buluşturmak, birlik duygusunu üretim gücüne dönüştürmek ve Kütahya’yı sürdürülebilir refaha taşıyacak somut bir yol haritası sunmak amacıyla kaleme alındı."