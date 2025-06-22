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        Kütahya'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

        Kütahya'da, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 21:53 Güncelleme: 22.06.2025 - 21:58
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        Kütahya'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
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        Kütahya'da, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Dumlupınar Mahallesi Diyar Sokak'ta inşaat halindeki bir binanın 5'inci katına malzeme taşındığı sırada işçi Mahmut Yel (31) dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, evli ve bir çocuk babası Yel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Olay yeri incelemesinin ardından ekiplerce asansör boşluğundan çıkarılan Yel'in cesedi, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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