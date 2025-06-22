Kütahya'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Kütahya'da, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.
Kütahya'da, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.
Dumlupınar Mahallesi Diyar Sokak'ta inşaat halindeki bir binanın 5'inci katına malzeme taşındığı sırada işçi Mahmut Yel (31) dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evli ve bir çocuk babası Yel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri incelemesinin ardından ekiplerce asansör boşluğundan çıkarılan Yel'in cesedi, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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