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        Kütahya'da tüpçüdeki patlamayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kütahya'da tüpçüde meydana gelen patlamayla ilgili görevlendirilen 2 savcı, soruşturmayı sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 16:49 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:49
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        Kütahya'da tüpçüdeki patlamayla ilgili soruşturma sürüyor
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        Kütahya'da tüpçüde meydana gelen patlamayla ilgili görevlendirilen 2 savcı, soruşturmayı sürdürüyor.

        Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda tüp satışı yapılan bir iş yerinde dün meydana gelen patlamanın ardından Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen iki savcı ile bilirkişi, iş yerinde incelemeler yaptı.

        Patlamaya tüpten sızan gazın neden olduğunun tahmin edildiği öğrenildi.

        Bu arada, patlamada yaralanan 8 kişiden 5'i taburcu edildi. Vücutlarında ağır yanıklar bulunan Abdullah Yenilmez (51) Bursa Şehir Hastanesine, iş yeri sahibi Sadettin Yenilmez (45) ile Süleyman Sarıer (51) ise Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Dün, Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda tüp satışı yapılan bir iş yerinde meydana gelen patlamanın ardından iş yerinde yangın çıkmıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olayda iş yeri sahibi Sadettin Yenilmez, ağabeyi Abdullah ve yanlarındaki Süleyman Sarıer ile yoldan geçen 5 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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