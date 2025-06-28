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        Kütahya Büyük Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlamasına tepki

        Kütahya Büyük Aile Platformu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun kutlama etkinliğine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 23:26 Güncelleme: 28.06.2025 - 23:26
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        Kütahya Büyük Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlamasına tepki
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        Kütahya Büyük Aile Platformu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun kutlama etkinliğine tepki gösterdi.

        Platformdan yapılan yazılı açıklamada, Fenerbahçe gibi güzide bir spor kulübünün şampiyonluk kutlamalarında Türk aile yapısına, kültürüne ve inançlarına aykırı olan, gençleri hedef alan sapkın bir akım olarak tüm dünyada yaygınlaştırılmaya çalışılan küresel vesayetin gölgesinde LGBT dayatmasının reddedildiği ve kınandığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Fenerbahçe gibi tüm dünyaca tanınan spor kulübümüzün, bu tür sapkın akımlara alet edilmemesini ve özellikle gençlerimizin bilakis ahlaki seviyeleri yükselerek, spor hizmetlerinden faydalanmasını sağlayan bir kurum olmasını istiyoruz. Fenerbahçe yönetiminden bu hatayı telafi edecek acil bir önlem almasını bekliyor, ülkemizde bulunan bütün kulüpleri aile yapımıza saygılı olmaya davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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