GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Yenikent beldesi ile Hamzabey Mahallesi arasındaki ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekili tarım arazilerine de sıçrayan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

- İlk belirlemelere göre yangına biçerdöver sebep oldu

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Musa Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk değerlendirmelere göre yangının bir biçerdöverden kaynaklandığını söyledi.

Işın, rüzgarın etkisiyle yangının hızla yayılarak buğday tarlalarından ormanlık alana sıçradığının tespit edildiğini belirtti.

Olayın hemen ardından ekipler tarafından yangına hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale edildiğini belirten Işın, şunları kaydetti: