Kütahya'da restoranda bulunan yılan doğaya salındı
Kütahya'da restoranın tuvaletinde bulunan yılan, ekiplerce yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.
Kütahya'da restoranın tuvaletinde bulunan yılan, ekiplerce yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.
Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınındaki restoranın tuvalet bölümünde yılan gören personel, durumu Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yılanı yakaladı.
Veterinerin kontrolü sonucu sağlıklı olduğu anlaşılan yılan, doğaya salındı.
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