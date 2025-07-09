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        Kütahya'da restoranda bulunan yılan doğaya salındı

        Kütahya'da restoranın tuvaletinde bulunan yılan, ekiplerce yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 16:49 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:49
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        Kütahya'da restoranda bulunan yılan doğaya salındı
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        Kütahya'da restoranın tuvaletinde bulunan yılan, ekiplerce yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

        Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınındaki restoranın tuvalet bölümünde yılan gören personel, durumu Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yılanı yakaladı.

        Veterinerin kontrolü sonucu sağlıklı olduğu anlaşılan yılan, doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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