Kütahya'ya 10 bin sahipsiz hayvan kapasiteli merkez yapıldı

Kütahya Valiliğince sahipsiz hayvanların güvenli, sağlıklı ve doğal bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 10 bin sahipsiz hayvana ev sahipliği yapacak Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Alanı'nın inşası tamamlandı.

Vali Musa Işın, İshak Seydi Mahallesi yakınlarındaki alanı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Işın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilite edilmesi, kısırlaştırılması, aşılanması ve beslenme süreçlerinin artık valiliklerin sorumluluğuna verildiğini söyledi.

Işın, bu kapsamda Kütahya Valiliği bünyesinde oluşturulan Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'nin belediyelerin desteğiyle çalışmalarını yürüttüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz hayvanlarımızı çok seviyoruz. Onları en iyi şartlarda yaşatmak için bu projeleri hayata geçiriyoruz. Hiçbir hayvan ölümle ya da eziyetle baş başa bırakılmayacaktır. Bu alanlar tamamen yeşillendirilecek, ağaçlandırılacak ve doğal yaşam alanı niteliği kazanacaktır. İl merkezinde ve ilçelerimiz, şehir merkezlerindeki bütün hayvanları sene sonuna kadar toplamayı düşünüyoruz. Köylerimizde sahipli olan köpekleri de kısırlaştıracağız. Dolayısıyla bu mesele Kütahya'nın gündeminde sene sonuna kadar çıkmış olacak. Bizim hedefimiz planımız bu."