        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobildeki sürücü öldü, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 22:43 Güncelleme: 17.10.2025 - 22:51
        Kütahya'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobildeki sürücü öldü, bir kişi yaralandı.

        Bezmi Barış Çakmak (47) idaresindeki 06 ENK 936 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 21. kilometresinde, İbrahim A. yönetimindeki 43 UC 658 plakalı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Çakmak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçtaki Fırat B. ise yaralanarak Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çakmak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

