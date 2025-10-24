Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da polis merkezine çakar lamba yakarak gelen sürücüye para cezası

        Kütahya'da usulsüz çakar lamba kullanan aracın sürücüsüne ve sahibine toplamda 276 bin 344 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 00:06 Güncelleme: 24.10.2025 - 00:06
        R.T. kullandığı 37 ADD 452 plakalı minibüsün çakar lambalarını yakarak Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne geldi. Durumdan şüphelenen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, minibüsün önünde takılı çakar lambaların usulsüz olduğu belirlendi.

        Ehliyetsiz olduğu da tespit edilen R.T. ve araç sahibine, "yetkisiz çakar kullanmaktan" 138 bin 172'şer lira, sürücü belgesiz araç kullanmaktan da 18 bin 678'şer lira idari para cezası uygulandı.

        R.T, 2 ay önce satın aldığı araçta çakar tertibatı bulunduğundan haberinin olmadığını iddia etti. Söz konusu araç 30 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

