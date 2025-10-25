Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, devrilen kargo kamyonunun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 12:12 Güncelleme: 25.10.2025 - 12:12
        Kütahya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, devrilen kargo kamyonunun sürücüsü yaralandı.

        İsmail Ö. (55) idaresindeki 06 KJ 986 plakalı kargo kamyonu, Çavdarhisar-Kütahya kara yolunun 13. kilometresinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüsü İsmail Ö, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

