Kütahya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, devrilen kargo kamyonunun sürücüsü yaralandı.
İsmail Ö. (55) idaresindeki 06 KJ 986 plakalı kargo kamyonu, Çavdarhisar-Kütahya kara yolunun 13. kilometresinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüsü İsmail Ö, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
