Kütahya'da yanan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Domaniç ilçesine bağlı Bükerler köyünde Celal Emer'e ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tüm bölümlerini sardı.
İhbar üzerine bölgeye Domaniç, Çukurca ve Tunçbilek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
