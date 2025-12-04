Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da yanan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 10:44 Güncelleme: 04.12.2025 - 10:44
        Kütahya'da yanan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Domaniç ilçesine bağlı Bükerler köyünde Celal Emer'e ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tüm bölümlerini sardı.

        İhbar üzerine bölgeye Domaniç, Çukurca ve Tunçbilek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

