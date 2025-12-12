Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi kurtarıldı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde özel maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 21:27 Güncelleme: 12.12.2025 - 21:27
        Kütahya'da maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi kurtarıldı
        Kütahya'nın Gediz ilçesinde özel maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Gökler beldesi mevkisinde özel bir işletmeye ait kömür ocağında üretim sırasında açığa çıktığı tahmin edilen karbonmonoksit gazından 5 işçi etkilendi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, maden kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin ve maden işçilerinin çalışmasıyla 5 işçi kurtarıldı.

        İşçiler, ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Madencilerden Mustafa Kalkan’ın (50) uzun süre gaza maruz kaldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

