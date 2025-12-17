Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kütahya'da park halindeki bir araca çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 12:32 Güncelleme: 17.12.2025 - 12:35
        Halil K. idaresindeki 43 AHB 345 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra devrildi.

        Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Halil K. ile araçtaki Elif K. sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

