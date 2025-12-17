Kütahya'da aday din görevlileri için mezuniyet töreni düzenlendi
Diyanet Akademisi Kütahya Dini İhtisas Merkezi 3. Dönem Aday Din Görevlileri mezuniyet programı gerçekleştirildi.
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki program, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Vali Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, İslam dininin en iyi şekilde temsil edilmesi için din görevlilerinin kendilerini çok iyi şekilde yetiştirmeleri gerektiğini belirtti.
Akademide sekiz aylık süreci başarıyla tamamlayan din görevlilerini tebrik eden Işın, şöyle konuştu:
“Kutsal bir göreve adaysınız. Gittiğiniz yerlerde dinimizi temsil edeceksiniz. Dinimizin temsilcisi, cemaatin imamı, rehberi, köyün önde geleni ve temsil noktasında örnek alınan bir kişi olarak bizim toplumumuz din adamlarını böyle bilir. Dolayısıyla böyle kutsal bir göreve talip olmak, bütün gözlerin üzerinde bulunduğu bir mesleği icra etmek biraz da zor olsa gerek. Örnek alınan insanlar, toplumun gözü önündedir. Onların giyinişleri, yaşayışları, konuşmaları, davranışları, arkadaşları, çevreleri hep sorgulanır. Ona göre bir kıymet biçilir. Eğer bu merhalelerden geçerseniz toplumun, insanların itimadı daha fazla artar. Şayet çevre kötüyse, kıyafet düzgün değilse, saç baş dağınık ise, ilim yoksa, cemaate önderlik konusunda zafiyet varsa, sadece ezan okuyup namazını kılıp savuşmak var ise, o kişiye karşı olan saygı da az olur ya da yok olur.”
İslam’ın her geçen gün yaygınlaştığını, insanların topluluklar halinde Müslüman olmaya başladığını da kaydeden Işın, din görevlilerinin sürekli kendini geliştirmesi gerektiğini ve özellikle gençlerle kurulacak iletişimin önemini vurguladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşaviri Ertuğrul Coşkun da din görevlilerin görev sorumluluklarına ilişkin konferans verdi.
Dini İhtisas Merkezi kursiyerlerinden oluşan dini musiki korosu tarafından dinî musiki dinletisinin sunulduğu program, dereceye giren kursiyerlere belge ve plaket takdimi ile sona erdi.
