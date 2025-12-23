Kütahya'da bir apartmanın 10'uncu katından düşen kişi öldü

Polis ekipleri yaptıkları incelemede, yaşamını yitiren kişinin Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden 33 yaşındaki Samet Erkul olduğunu belirledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.