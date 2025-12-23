Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da bir apartmanın 10'uncu katından düşen kişi öldü

        Kütahya'da bir apartmanın 10'uncu katından düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 14:06 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:06
        Kütahya'da bir apartmanın 10'uncu katından düşen kişi öldü
        Kütahya'da bir apartmanın 10'uncu katından düşen kişi hayatını kaybetti.

        75. Yıl Mahallesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi'ndeki 12 katlı apartmandan bir kişinin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, apartman önünde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekipleri yaptıkları incelemede, yaşamını yitiren kişinin Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden 33 yaşındaki Samet Erkul olduğunu belirledi.

        Binanın 10'uncu katındaki merdiven boşluğunda bulunan pencereden düştüğü tespit edilen Erkul'un, cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

