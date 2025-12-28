Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da eğitimlerini tamamlayan yükümlü erler yemin etti

        Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında, temel eğitimlerini tamamlayan 1003 yükümlü er için yemin töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 12:38 Güncelleme: 28.12.2025 - 12:38
        Kütahya'da eğitimlerini tamamlayan yükümlü erler yemin etti
        Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında, temel eğitimlerini tamamlayan 1003 yükümlü er için yemin töreni düzenlendi.

        Tugay yerleşkesinde 2025 4C dönem yükümlü erler için düzenlenen törende konuşan Tugay Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, ecdattan miras kalan ant içme törenlerinin milli birlik ve beraberliğin güçlendiği, vatana ve millete bağlılığın şeref sözüyle perçinlendiği çok özel anlar olduğunu söyledi.

        Askerliğin kutsal ve vatana hizmet olduğunu belirten Tuğgeneral Baş, "Ordu millet kavramının oluştuğu Türk kültüründe askerlik kutsaldır. Çünkü askerlik vatana hizmettir. Şehit ve gazilerimizin miras bıraktığı vatanı canı pahasına korumaktır. Milletin bağrından çıkan silahlı Türk Silahlı Kuvvetleri ise onun ayrılmaz parçası ve daima Türk milletinin hizmetindedir. Yeri Türk milletinin kalbidir." dedi.

        Konuşmanın ardından sözleşmeli erler, yemin etti. Törende başarılı askerlere katılım belgesi takdim edildi.

        Törene, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin ve temel askerlik eğitimini tamamlayan askerlerin yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

