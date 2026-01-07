Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya polisi, 216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü İstanbul'da yakaladı

        Kütahya polisi, çeşitli suçlardan hakkında 216 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü İstanbul'da yakaladı.

        Giriş: 07.01.2026 - 01:57 Güncelleme: 07.01.2026 - 01:57
        Kütahya polisi, 216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü İstanbul'da yakaladı
        Kütahya polisi, çeşitli suçlardan hakkında 216 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü İstanbul'da yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü Mine U'nun (29), İstanbul'un Kartal ilçesindeki bir adreste saklandığını belirledi.

        Eve baskın düzenleyen ekipler, 232 suç kaydı bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        Mine U'nun, 209 "hırsızlık", 16 "konut dokunulmazlığı ihlali", 3 "yağma", 3 "mala zarar verme" ve "basit yaralama" suçlarından kaydının bulunduğu bildirildi.

        Çeşitli illerde kapı kilidinin dilini açma yöntemiyle çok sayıda evden hırsızlık yaptığı öğrenilen hükümlünün, polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

