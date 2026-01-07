Kütahya polisi, 216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü İstanbul'da yakaladı

Çeşitli illerde kapı kilidinin dilini açma yöntemiyle çok sayıda evden hırsızlık yaptığı öğrenilen hükümlünün, polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.