        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 02:36 Güncelleme: 02.02.2026 - 02:36
        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor
        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Kütahya ile Bursa'yı birbirine bağlayan Domaniç Dağları geçidi ve ilçenin yüksek kesimlerinde, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

        Kar kalınlığının artmasıyla birlikte Domaniç-İnegöl kara yolunun bazı noktalarında da trafik ağır ilerliyor.

        Karayolları ekipleri, yolun açık tutulması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Yetkililer, sürücülerin kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları, hız yapmamaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

        Kar yağışının bölgede sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

