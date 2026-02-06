Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahya'da 6 Şubat depremleri anma programı düzenlendi

        Kütahya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 17:11 Güncelleme: 06.02.2026 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da 6 Şubat depremleri anma programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

        Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen anma programında, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Deprem anı ve sonrasında yaşananların anlatıldığı video gösteriminin ardından konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

        Depremlerin ilk anından itibaren Türkiye'nin seferber olduğunu aktaran Işın, depremlerden etkilenen illerde 650 bin personelin görev yaptığını anımsattı.

        Katılımcılar, daha sonra depremin ardından yaşananlar ve arama kurtarma çalışmalarına dair fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü, 1 kayıp
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü, 1 kayıp
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi

        Benzer Haberler

        KSBÜ Tıp Fakültesi'nde simülasyon merkezi törenle hizmete alındı
        KSBÜ Tıp Fakültesi'nde simülasyon merkezi törenle hizmete alındı
        Emet'te Kur'an kursu öğreticilerine başarı belgesi verildi
        Emet'te Kur'an kursu öğreticilerine başarı belgesi verildi
        Tavşanlı'da engelli bireylere dini eğitimler sürüyor
        Tavşanlı'da engelli bireylere dini eğitimler sürüyor
        Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam'dan başarılı öğrenciye ödül
        Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam'dan başarılı öğrenciye ödül
        Kütahya'da Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi
        Kütahya'da Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi
        Kütahya'da sosyal, kültürel ve eğitjm faaliyetleri değerlendirildi
        Kütahya'da sosyal, kültürel ve eğitjm faaliyetleri değerlendirildi