        Kütahya'da yetimler yararına "Kardeşlik İftarı" düzenlendi

        Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Birimi, yetim çocukların bayram sevincine ortak olmak amacıyla "Kardeşlik İftarı" etkinliği düzenledi.

        Giriş: 04.03.2026 - 10:59
        Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetiminin destekleriyle bir restoranda gerçekleştirilen ve iki gün süren programa, çok sayıda hayırsever katılarak bağışta bulundu.

        Programda bir konuşma yapan Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, çevre coğrafyalardaki savaşların çocukları yetim bıraktığına dikkat çekti. Yenipazar, Kütahya halkının bu konudaki hassasiyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

        "Etrafımız maalesef bir ateş çemberi ve birçok çocuğumuz yetim kalıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, İslam dünyasında en çok yetime hamilik yapan kuruluşların başında geliyor. Biz de Kütahya olarak, Türkiye'deki İHH partner dernekleri içerisinde nüfus oranına göre en çok yetime sahip çıkan il konumundayız. Bu başarı hep birlikte ortaya koyduğumuz gayretlerin sonucudur."

        Derneğin Kadın Kolları Başkanı Hatice Karakaya ise projelerinin toplumun her kesimine dokunduğunu vurguladı. İftar programından elde edilecek gelirle yurt dışındaki yetimlere ulaşacaklarını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

        "Amacımız dünyanın dört bir yanındaki yetim çocuklarımıza bayramlık hediye ederek yüzlerini güldürmek. İki gün süren iftar programlarımızın geliriyle 125 çocuğumuza bayramlık kıyafet almayı hedefliyoruz. Kadın Kolları olarak sadece bu tür organizasyonlarla değil; dikiş ve mutfak atölyelerimizde ürettiğimiz erişte, yufka ve tekstil ürünlerinin satışıyla da hayır faaliyetlerimize kaynak oluşturuyoruz. Temennimiz savaşların bitmesi ve hiçbir çocuğun yetim kalmamasıdır."

        Program, yapılan dualarla sona erdi.

