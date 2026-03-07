Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Kütahya'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Türkiye olarak, Türk vatandaşları olarak biliyoruz ve güveniyoruz ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünyanın böylesi bir karmaşa yaşadığı dönemde Türkiye gemisinin kaptanıdır ve Türkiye gemisini açık sularda başarıyla yönetecektir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 21:47 Güncelleme:
        Yalçın, partisinin Kütahya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve "Vefa İftar" programında yaptığı konuşmada, ülkelerin sınırlarının neredeyse güvenliklerini yitirmiş durumda olduğunu, karmaşık bir dönemde Türkiye'nin endişeye kapılmadığını söyledi.

        AK Parti iktidarları döneminde karanlık günlere hazırlık yapıldığını belirten Yalçın, şöyle konuştu:

        "Biz ne diyoruz? Biz yıllardır AK Parti iktidarlarında işte bu karanlık günlere hazırlık yaptık. Onlar Sinop'taki balıklarla ilgili edebiyat yaparken biz AK Parti olarak füzeler inşa ettik, gemiler inşa ettik, uçaklar inşa ediyoruz. Onlar Türkiye’nin geleceğini çalarken, onlar reklam kampanyalarıyla şehirlerini yönettiğini düşünürken biz Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde büyük diplomatik ağlar inşa ederek Türkiye'nin güvenliğini, Türkiye'nin dış politikasını inşa ettik."

        Yalçın, dünya bir karmaşanın içindeyken Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarının olmasının Türkiye'de bir ferahlık ortamı oluşturduğunu vurguladı.

        - "Recep Tayyip Erdoğan Türkiye gemisinin kaptanıdır"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye gemisinin kaptanı olduğunu ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:

        "Türkiye olarak, Türk vatandaşları olarak biliyoruz ve güveniyoruz ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünyanın böylesi bir karmaşa yaşadığı dönemde Türkiye gemisinin kaptanıdır ve Türkiye gemisini açık sularda başarıyla yönetecektir. Biliyoruz ki belki bize oy vermemiş kardeşlerimiz bile böylesi bir dünyada Türkiye'nin Erdoğan tarafından yönetilmesinin güvencesini arıyor, emniyetini arıyor."

        Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın büyük güçleri arasında ilmek ilmek bir dantel gibi bir diplomasi dokuduğunun altını çizerek, AK Partililerin bu diplomasiyi vatandaşlara anlatması gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

