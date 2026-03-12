Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahya'da şehitliklerde bakım ve onarım çalışmalarına başlandı

        Kütahya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Kütahya'da şehitliklerde bakım ve onarım çalışmalarına başlandı

        Kütahya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı.


        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Kütahya Hava Şehitliği'nde, şehit yakınlarıyla bir araya geldi.


        Uslu, burada yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklardan biri olarak gördüklerini söyledi.

        Ülkü Uslu, kahraman şehitlere minnet borcunun bir nişanesini sunmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 81 il genelindeki tüm şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan büyük bir seferberliğin bugün itibarıyla başlatıldığını dile getirdi.

        Çalışmayla aynı zamanda şehitlerin mevcut durumlarının da kayıt altına alınacağını belirten Uslu, "Gelecek nesillere, kahramanlarımızın hatırasını en temiz ve en vakur haliyle aktarmak boynumuzun borcudur. Ezanımız, ay yıldızlı al bayrağımız ve istiklal sevdamız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahramanlarımızın kabirleri işte burada, aziz hatıraları ise ebediyen milletimizin kalbinde yaşamaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.


        Açıklamanın ardından Uslu ve şehit yakınları şehit kabirlerinin ziyaret ederek dua etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

