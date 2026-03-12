Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahya'da babasının attığı inşaat demiri başına isabet eden kişi öldü

        Kütahya'da babasının çatıdan attığı inşaat demirinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 20:31
        Kütahya'da babasının attığı inşaat demiri başına isabet eden kişi öldü

        Kütahya'da babasının çatıdan attığı inşaat demirinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Yenidoğan Mahallesi Şehit Yusuf Sokak'ta ikamet eden Ahmet B'nin, temizlik için çıktığı evin çatısından aşağıya attığı hurda inşaat demirlerinden biri oğlu Mustafa B'nin (44) başına isabet etti.

        Aşağıya indiğinde oğlunu yerde hareketsiz yatarken bulan baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan Mustafa B, kurtarılamadı.

        Oğlunun ölümüne neden olduğu iddia edilen baba Ahmet B, polis ekibince gözaltına alındı.

