Kütahya'da ikinci ara tatilin başlaması dolayısıyla öğrenciler şimdiden bayramlaştı

Kütahya'da ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, 16-20 Mart'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılındaki ikinci ara tatilinin bugün başlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutladı.



Ara tatil dolayısıyla Şehit Semih Akyıldız İlkokulunda Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında okul bahçesinde düzenlenen programda, öğrenciler hem arkadaşlarıyla hem de öğretmenleriyle bayramlaştı.



Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Topuz ve okul müdürü Yunus Eğdemir, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.



Yılmaz, gazetecilere, öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanı sıra milli ve manevi değerlere sahip birer birey olmalarını önemsediklerini belirtti.



Kütahya'daki okullarda ramazan ayı boyunca çok farklı etkinlikler düzenlendiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:



"Bugün de bu okulumuzda okul müdürlüğümüz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle çok güzel bir etkinlik yapıldı. Bugünden itibaren çocuklar ara tatile girdiğinden dolayı birbirleriyle bayramlaştılar ve çocuklarımız için çok farklı bir anı oldu. Emeği geçen okul idaremize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."



Geleneksel oyunların da oynandığı programda öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi.

