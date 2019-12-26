Köy odaları geleneği yaşatılıyor

Geçmişi çok eskilere dayanan köy odaları geleneği bir çok yörede kalkarken, Kütahya’nın Altıntaş ve Aslanapa ilçelerinde halen yaşatılıyor.

Osmanlı döneminden kalma kültür olan oda kültüründe, köye dışarıdan gelen misafirler köy odalarında ağırlanıyor. Yemeği, çayı ise köyde toplanan imece usülü melzemelerden yapılıyor. Odalarda soba ve banyoda bulunuyor. Misafirin rahat etmesi için her şey yapılıyor. Bütün bunlar sadece Allah rızası için yapılıyor.

Bu kültürü yaşatmakata kararlı olduklarını belirten köylüler, "Köy odalarında sadece misafirler ağırlanmaz. Sohbetler edilir, oyunlar oynanır. Bu gelenek sadece Küthaya'dan gelen misafirlerimizi değil, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen insanları da şaşırtır. Biz bu birlik ve beraberlik örneğini atalarımızın yaptığı gibi devam ettirmeye kararlıyız. Buralar birer halk okulu gibidir. Odalarda oturma düzeni de öyle gelişi güzel değildir. Misafir yaşına bakılmaksızın baş köşeye oturtulur, ondan sonra yaşlılar oturur, çocuklar ise en aşağıda edeplice otururlar. Köy odalarında yapılan doyumsuz sohbetler ve köylerimizin sorunlarını rahatça dile getirdiğimiz sohbetlerimiz devam edecek" diye konuştular.

KÜTAHYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:42

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