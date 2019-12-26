Domaniç´te kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi

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KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, Kocayayla mevkisini beyaza bürüdü. Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle ise sürücüler zor anlar yaşadı.

Domaniç ilçesi Kocayayla mevkisinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yolda kalan araçlar, Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.



KÜTAHYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:42

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