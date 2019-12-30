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Aslanapa'da DÖGEP Toplantısı

İHA

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı Toplantısı (DÖGEP) gerçekleştirildi.

Aslanapa'da DÖGEP Toplantısı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı Toplantısı (DÖGEP) gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlen toplantıda, Aslanapa'da görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine, temel dini bilgiler derslerinde yer alan ibadet konularının nasıl öğretilmesiyle ilgili bilgiler verildi.
Aslanapa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Şahin, yaptığı açıklamada, ''Toplantıda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile temel dini bilgiler derslerinde yer alan ibadet konularının öğretilmesinde temel ilkeler, öğretim metotları ve materyallerin hazırlanması ve kullanım konusunda öğretmenlerimizin materyalleri incelenmiştir. Ayrıca öğretmenlerimize alan bilgilerinini sürekli güncellemeleri gerektiği hatırlatılmıştır'' dedi.

KÜTAHYA

30 Aralık 2019 Pazartesi

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