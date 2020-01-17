Özel eğitimli öğrenciye üzerinde ismi yazan özel karne

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, karnesini Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu'ndan alan Şaphane İlokulu'nun özel eğitim gereksinimli öğrencisi Mehmet Şengel büyük sevinç yaşadı.

Sınıfında ziyaret ettiği Mehmet Şengel ile fotoğraf çektiren Şaphane Kaymakamı Mahmutoğlu, öğrenciyi öperek üzerinde ismi yazan ve Mehmet Şengel'e özel hazırlanan karnesini verdi.

İlçe Kaymakamı ve Okul Müdürü Fuat Bayri'nin, özel eğitimli öğrenci Mehmet Şengel için özel karne hazırlatması, öğrencinin ailesine duygusal anlar yaşattı.

KÜTAHYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:09

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.