Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, bağımlılıkla mücadele ilçe koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu başkanlığındaki toplantıya, Cumhuriyet Savcısı Elif Sümeyye Madanoğlu, İlçe Belediye Başkanı Rasim Daşhan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Gökçen, İlçe Emniyet Amiri Mesut Yılmaz ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Şaphane Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu toplantıda konunun önemine dikkat çekerek, bağımlılık ile mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle değil kurumlar arası iş birliği ile yapılabileceğinin, mücadelenin aile, okul, ahlak, din ve bunun gibi birçok alanda yapılması gerektiğinin önemini vurguladı.

Mahmutoğlu, ''Özellikle gençlerimizin madde bağımlılığından uzak tutulması için tüm kurumlarımız üzerine düşen görevleri yerine getirmeli ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi sağlıklı birer birey olarak yetiştirmenin gayreti içerisinde bulunulmalıdır. Uyuşturucu ile mücadele konusunda kararlı ve bir o kadar da sorumluluk duygusuyla hareket edip, çocuklarımızı ve gençlerimizi kurtarmak, diğer taraftan ve en önemlisi de gençlerimizi zehirleyenlerle mücadele etmek amacıyla her türlü tedbirin alınması gereklidir'' dedi.

KÜTAHYA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:41

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