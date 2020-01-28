Aslanapa'ya kütüphane

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde belediye ve kaymakamlık tarafından yenilenen halk kütüphanesinin 6 ay aradan sonra pazartesi ve cuma günleri saat 10:00 ile 12:00 saatleri arasında hizmet verdiği bildirildi.

Aslanapa Belediyesi Kültür Evi'nin üst katının belediye tarafından Halk Kütüphanesi yapılmak üzere tahsis edilmesinin ardından Kaymakamlık makamı tarafından iç dekorasyonu yeniden yapılan ve kitap temin edilen kütüphane 6 aydır kapalıydı. Kaymakamlık makamı tarafından yapılan çalışmalar sonucu pazartesi ve cuma günleri saat 10:00 ile 12:00 arasında halk kütüphanesinin hizmet verdiği açıklandı.

Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ''Kütüphanemiz modern bir kütüphane olarak hizmet vermektedir. Gençlerimizi, çocuklarımızı ve halkımızı okumaya, araştırmaya ve kütüphanemizde vakit geçirmeye davet ediyoruz” dedi.

KÜTAHYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:39

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