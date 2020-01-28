Hisarcık’ta engelli genç yatağında ölü bulundu

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Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde zihinsel engelli 16 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Kutlubeyler köyünde ikamet eden ağır zihinsel engelli, epilepsi hastası Kadir Yumruk’u (16) sabah saatlerinde ailesi yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Kadir Yumruk’un hayatını kaybettiğini belirledi. İlçe Devlet Hastanesine getirilen Yumruk’un cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:39

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