Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Eğrigöz ve Küreci köylerinin yüksek kesimlerde yetişen halk arasında akbaşlı diye bilinen ot, 50 gramlık kurutulmuş bağcıklar halinde pazar tezgahlarında da satılıyor.

Soğuk kış günlerinde bölgede hemen herkesin kaynatıp şifa için içtiği akbaşlı otu 50 gramlık bağcılar halinde 5 TL'den satılıyor.

Aktarların yanı sıra pazar tezgahlarında da yoğun talep gören akbaşlı otunun özellikle kış aylarında yok sattığını belirten pazarcı Sabahattin Yılmaz, ''Civanperçemi, Kandil Çiçeği, Barsama otu ve Yara otu olarak da adlandırılan şifalı otu yaz aylarında kendim dağlardan toplayıp hazırlıyorum ve kış günlerinde pazar tezgahımda satıyorum. Bu şifalı ot yöremizde çeşitli ağrıların tedavisinde sıkça kullanılmaktadır. Özellikle çok küçük çocukların karın ağrılarında annelerin ilk başvurduğu bitkisel ilaç Akbaşlı otudur. Müthiş şifalı etkileri olan bitkilerin arasında gösterilen Akbaşlı otunun ayrıca mide, sindirim sistemi, kansızlık ve çeşitli ağrılara çok faydalı olduğu biliniyor” dedi.

KÜTAHYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

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