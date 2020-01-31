Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Kütahya'nın SimavHisarcık ve Emet ilçelerini birbirine bağlayan Gölcük Yaylası geçidinde yoğun kar yağışının ardından yüksek kesimlerdeki ağaçlık alanlar beyaza büründü. Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
1450 rakımlı Gölcük Dağı geçidinde 15 santimi geçen kar nedeniyle araçların gidiş ve gelişinde zorluklar yaşanıyor.
SimavHisarcık yolu Gölcük Yaylası geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderlerle yolu açık tutabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karayolları ekiplerinin gece boyunca bölgede yolu açık tutmak için çalışma yürüttüğü bildirildi.
Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğu bölgede kar yağışı aralıklarla devam edecek.
KÜTAHYA
30 Ocak 2020 Perşembe
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