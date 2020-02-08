Şaphane'de tekstil fabrikası 40 kişiye istihdam sağlıyor

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ilçe protokolü, 40 kişiye istihdam sağlayan tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu ve Belediye Başkanı Rasim Daşhan tekstil fabrikasına yaptıkları ziyarette işletmeciler Bedri Yıldız ve Aziz Özçelik'ten konfeksiyon hakkında bilgi aldılar.

Bedri Yıldız ve Aziz Özçelik 40 kişinin çalıştığı ve üretim alanında her türlü ev tekstil ürünlerinin dikimi ve üretiminin yapıldığını söylediler.

Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamda, ''Bu türden üretim yerleri ekonomik gelişim açısından çok önemli. Yetkililere çalışmalarında başarı ve bereket temenni ediyorum'' dedi.

KÜTAHYA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:30

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