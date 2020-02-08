"Çavdarhisar ve köylerine hizmet durmayacak"

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı köylerde yol ve altyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hüzeyin Yıldız, yaptığı açıklamada, ''Afşar Gökağaç arası 3 kilometrelik asfal yolu bozuk olduğu için kazıyacağız ve zemini genişletip sağlamlaştıracağız. İlçemize bağlı Hacımahmut köyü arasını, 3 kilometrelik sıcak asfalt yaparak köyümüze sıcak asfaltla ulaşım sağlanacak. Çamköy' de içme suyu şebeke hatlarının eskimiş olduğundan dolayı köyümüzde içme suyu sorunu yaşıyorduk, evlere su az geliyordu. Kanalizasyon hatları eski büz sistemi. Büzlerde deforme olduğundan alt yapıyı girip, sıkıntılı olan içme suyu ve kanalizasyon hatlarını değiştiriyoruz. Ayrıca tüm sıkıntılı görülen köylerde, su depolarını elden geçiriyoruz. Köylerimiz dünya standartlarında ve daha sağlıklı su içsin istiyoruz'' dedi.

KÜTAHYA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:30

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