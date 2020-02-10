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Emet Gençlerbirliğispor'dan tarihi skor

İHA

Emet Gençlerbirliğispor'dan tarihi skor

Kütahya'nın Emet Gençlerbirliğispor, sezonun ilk maçında tarihi bir skorla Gediz Gücüspor'u 81 mağlup etti.
Emet futbol sahasında kötü hava koşulları olduğundan dolayı Hisarcık Belediye futbol sahasında oynanan maça çok hızlı başlayan Emet Gençlerbirliğispor, karşılaşma boyunca rakibine nefes aldırmadı. Sezon öncesi yaptığı flaş taransferle adından söz ettiren tarihi kulüp, ilk hafta tarihi bir farkla maçını kazanmasını bildi. Karşılaşmada 4 gol atan Hüseyin Birliğen yıldızlaşırken diğer golleri, Emre Kaygısız 2, Cengiz Altınışık ve Kaleci Aykut penaltıdan kaydetti.
Sezon öncesi Aytemiz Alanyaspor alt yapısından Berkan Yayan, Gaziantep Elbeylispor'dan Muhammed Arslan gibi yıldız futbolcuları transfer eden kulübün hedefinin namağlup ligi bitirmek olduğu açıklandı.

KÜTAHYA

10 Şubat 2020 Pazartesi

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