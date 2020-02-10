Jeotermal kuyularına pompa desteği

Kütahya’nın Simav ilçesindeki jeotermal kuyularında su seviyelerinin ve basınların düşmesi sebebiyle pompa desteği yapıldığı belirtildi.
Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, son yıllarda havaların kurak gitmesi sebebiyle, jeotermal kuyularında artezyenik üretimin durma noktasına geldiğini ifade etti. Biçer “ Eynal Kaplıcaları’ndaki jeotermal kuyularımızda su seviyelerinin ve basınçların düşmesinden dolayı, pompalı üretime geçme kakarı aldık. Verimliliğin artırılması ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, Ekim ayındaki ihale sonucunda 245 bin TL tutarında sözleşme imzaladık. 50 litre / saniye üretim kapasiteli pompanın montaj çalışmalarına başladık. İlçemize hayırlı olsun” dedi.
KÜTAHYA
10 Şubat 2020 Pazartesi
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