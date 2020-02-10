Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

'Babam ve ben'

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, TavşanlıKütahya karayolu Çukurköy Sanayi Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine gitmekte olan Kadir Aydın idaresindeki 16 KF 228 plakalı karayolları aracı ile Halil Şen idaresindeki 43 HD 559 plakalı hafif ticari araç, Çukurköy Sanayi kavşağında çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Halil Şen yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KÜTAHYA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:28

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