Kütahya’da orman yangınlarıyla mücadele gönüllülerine eğitim

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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından "Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik" kapsamında düzenlenen Yangın Gönüllülerinin eğitimlerine devam edildiği bildirildi.

Simav Orman İşletme Müdürlüğünce ilçeye bağlı orman köylerindeki vatandaşların oluşturduğu Orman Yangını Gönüllü Ekiplerinden toplam 84 kişiye temel orman yangını bilgisi, orman yangınlarına müdahale, ilk yardım, kişisel koruyucu donanım, iş güvenliği ve orman yangınlarında kullanılan araçgereç ve ekipmanlar hakkında, 16 saatlik "Orman yangınlarıyla mücadele teorik ve uygulama eğitimi" verildi.

Eğitim sonunda yapılan sınavda başarı göstererek "Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüsü" olmaya hak kazananlara Katılım Belgeleri yapılan törenle verildi.

Simav Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy'un organizasyon ve ev sahipliğinde yürütülen eğitim, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yaşar Yaman Sağlam koordinasyonunda Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü A. Yavuz Helvacı ve Şube Mühendisi A.Başar Kavcin tarafından gerçekleştirildi.

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