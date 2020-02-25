"Vergi bilinci son derece önemli''

Kütahya'nın Emet ilçesinde vergi dairesi çalışanları, vergi haftası nedeniyle Kaymakam Hasan Çiçek’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Vergi Dairesi Müdürü Hasan Erdoğan, sunulan hizmetler, Emet vergi, tahakkuk, tahsilat oranları ve vergi haftası kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili Kaymakam Çiçek’e bilgi verdi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Çiçek, ''Öncelikle tüm vergi dairesi çalışanlarımızın, esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın vergi haftalarını kutluyor, özverili çalışmalarından dolayı görevlilere, vergilerini ödeme gayretiyle ülkemizin ekonomik istikrarına katkı sağlayan vergi mükelleflerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizde vergi bilincinin oluşturulması kalkınmamız açısından son derece önemlidir'' dedi.

Çiçek, vergi dairesinin görev sahasına giren konular, hizmet sunumu ve etkinlikler konusunda karşılıklı fikir alışverişinde ve değerlendirmelerde bulundu.

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