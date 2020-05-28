Ölen arkadaşları anısına ahşap evi 7 kilometre taşıdılar

<br>Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA) KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesinde Volkan Çelik ve Yılmaz Aydın, kazada ölen arkadaşları Ramazan Akgüneş´in (47) yaptığı 30 metrekarelik ahşap evi 'Anısı var' diyerek, iş makinesi ve kamyon ile 7 kilometre taşıyıp, Domurköy kavşağına yerleştirdi. Çelik, evin önüne çay bahçesi ve organik pazar açmayı planladıklarını belirterek, "Burada anıtsal bir mekan ve üreticilere istihdam olacak imkan yaratacağız" dedi.<br>Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyünde kerestecilik yapan Ramazan Akgüneş, yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Volkan Çelik ve Yılmaz Aydın, arkadaşları Akgüneş´in yaptığı 30 metrekarelik 2 katlı ahşap evi, anısı olduğu belirterek taşımak istedi. Domaniç Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü´nden taşıma izni alan 2 arkadaşın kamyon ve iş makinesiyle taşıma girişimleri ilk etapta sonuçsuz kaldı. Çevre yolundan taşıma yaptıkları sırada üst geçide takılan ahşap ev, ilçe merkezinden geçirildi. Çevre sakinlerinin şaşkınlıkla izlediği çalışmalarda 7 kilometrelik yol, 4 saatte aşıldı. Ahşap ev, uzun uğraşlar sonucu tarihi Mızıkçamı Tabiat Anıtı´nın bulunduğu Domurköy kavşağına konuldu.<br>Kendi ekili tarlasına ahşap evi koyan Volkan Çelik, önüne çay bahçesi ve organik pazar açmayı planladıklarını belirterek, "Burada anıtsal bir mekan ve üreticilere istihdam olacak imkan yaratacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT<br>2020-05-28 16:06:28<br>
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