Kureyşler barajı etrafına mesire alanı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Kureyşler barajı etrafına mesire alanaı yapılması için ön çalışmaların başladığı bildirildi.

AK Parti Aslanapa İlçe Başkanı Cafer Bayram, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde güzel şeyler yapabilmek için Ak Parti Aslanapa Teşkilatı olarak çalışıyoruz. Kureyşler barajımıza yapılmasını istediğimiz mesire alanı yeri ile ilgili istişare yapmak üzere gelen, Kütahya İl Kültür Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederim. İlçemize ekonomik açıdan katkı sağlayacak örnek bir mesire alanı kazandırmayı palnlıyoruz. Vatandaşlarımız rahatı ve huzuru için çalışmalarımız devam edecek'' ifadelerini kullandı.

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