Başkan Ceyhun: "15 Temmuz milletin zaferidir"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Bir asır önce 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla Kurtuluş Savaşı'nı zaferle taçlandıran aziz milletimiz, 15 Temmuz'da 'Gün vatana sahip çıkma günüdür' diyerek vatanına sahip çıkmış, hainlere geçit vermemiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vesayetle mücadelesine değinen Başkan Ceyhun, "15 Temmuz hafızasının silinmesine asla izin vermeyeceklerini Ceyhun, “Devletin varlığı ve bağımsızlığına, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne kast edilen 4 yıl önceki karanlık olayın sıcaklığı henüz taze iken hala çeşitli algı oyunlarıyla 15 Temmuz Destanı’nı itibarsızlaştırmaya çalışan çevreler bilmeliler ki; 15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu ülkede 1725 Aralık'ta siyasete sinsi müdahale girişimi olmamış, kalkışmaya evrilen Gezi olayları yaşanmamış, Suriye iç savaşı Türkiye'yi olumsuz etkilememiş, memleketin bir yöresinde hendekler kazılıp kanlı bölücülük yapılmamış, 15 Temmuz'da hain darbe teşebbüsünde bulunulmamış gibi tutum takınmak mümkün müdür? Yakın siyasi tarihe dönüp bakın, o gece, 15 Temmuz gecesindeki gibi destansı bir direniş dünyada bile yaşanmadı. Muhakkak ki tarih, o direnişin parçası olanları da, susup kahvesini yudumlayanları da ayrıntılı bir şekilde yazacaktır. Yine tarih, vesayetle mücadelede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da apayrı yazacaktır" diye konuştu

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