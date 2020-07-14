Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

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Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen tarafik kazasında hurdaya dönen araçtan sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Kaza Emet ilçesi Yarış köyünde meydana geldi.

Eedinilen bilgiye göre Emet ilçesi Yarış köyü Kocaosmankaya mevkiinde 06 CFP 85 plakalı Sıtkı Demirayak yönetimindeki otomobil seyir halindeyken, yol güzergahında aracını mıcıra kaptırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Demirayak aracıyla taklalar atarak tarlaya uçtu.

Kaza yerine kısa sürede gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahelesi yapılan Demirayak, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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