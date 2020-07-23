Öğretmenlerinden Vali Ali Çelik’e duygulandıran ziyaret

Kütahya Sağlık Meslek Lisesinden mezun olan Kütahya Valisi Ali Çelik, lise öğretmenlerini makamında ağırladı.

Vali Ali Çelik’in Kütahya Sağlık Meslek Lisesinde öğrenim gördüğü dönemde okul müdürü olan Yalçın Kalay, müdür yardımcısı Fikret Yılmaz ile Kütahya Sağlık Meslek Lisesinden dönem arkadaşları DPÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eray Acar, Ceylan Özel, Yunus Genç, Nurettin Özkaya ile Cantürk Caner, Vali Çelik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kütahya Valiliği görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Yalçın Kalay, Vali Çelik’in Kütahya için başarılı işlere imza atarak güzel hizmetlerde bulunacağına olan inancını dile getirdi.

Geçmişin yad edilerek anıların paylaşıldığı ziyarette Kalay, Vali Çelik’e lise son sınıfa ait ders notlarının yer aldığı sınıf geçme defterini takdim etti.

Ziyaretten büyük mutluluk ve onur duyduğunu ifade eden Vali Çelik, öğretmenlerine anlamlı ziyaretlerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

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