Tavşanlı'da kaza: 5 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Ada Mahallesi Emet karayolu üzerinde meydana geldi. Tavşanlı'dan Emet ilçesine giden M.G. yönetimindeki 43 PF 070 plakalı otomobil ile İstasyon Mahallesi´nden gelen H.B. yönetimindeki 07 AJP 48 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden H.B. ile yanındaki F.B., N.K., N.B. ve M.B. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2020-07-26 11:12:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.